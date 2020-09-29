Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zıpkınkurt: “Sınır kapıları kapanmayacak”

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, 30 Eylül’de kapanması düşünülen sınır kapılarının kapanmayacağını açıkladı. Zıpkınkurt, “Edirne’de maske ve hijyen denetimleri ile beraber aldığımız önlemlerle kapılar uzun süre daha açık kalacak gibi görünüyor” dedi.

Edirne’de esnafının merakla beklediği sınır kapılarının kapanıp kapanmayacağı konusu netlik kazanmaya başladı. Bulgaristan’ın geçici süreyle Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nı 1 ay süre ile karşılıklı olarak gidiş gelişe açılması, Bulgaristan'ın korona virüs tedbirleri kapsamında karantina ve PCR testi zorunluluğunu kaldırmasının ardından Bulgar vatandaşları alışveriş için Edirne’ye akın etmişti.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, sınır kapılarının 30 Eylül’de kapanmasının şimdilik söz konusu olmadığını açıkladı.



“Kapılar uzun süre daha açık kalacak gibi görünüyor”

Zıpkınkurt, “Sınır kapıları Bulgaristan’daki partnerlerimizle yaptığımız görüşmeler neticesinde 30 Eylül'de kapanmayacak gibi görünüyor, büyük ihtimalle. Çünkü vaka sayılarında artış yok. Bulgar hükümeti de yakından takip ediyor. Edirne’de aldığımız önlemlerle gerek iş dünyası gerek sivil toplum olarak maske ve hijyen denetimleri ile beraber aldığımız önlemlerle kapılar uzun süre daha açık kalacak gibi görünüyor. 25 günlük süreçte görüyoruz ki günlük ortalama sınır kapılarından giriş sayısı 66 bin 500 kişi. Hafta sonları 1213 bin kişi giriş var şehrimize. Esnafımız bir aylık süreçte 35 ay nefes aldı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.