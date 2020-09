Tarihi Uzunköprü'nün onarılması isteği

Uzunköprü Kent Konseyi Meclisi Yönetim Kurulu üyeleri, 15 günde bir yapılan meclis toplantısını tarihi köprünün ayaklarının yanında yaparak, 577 yıllık tarihi köprünün restorasyonunun bir an önce başlatılmasını istediler.

Uzunköprü Kent konseyi Meclis Başkanı Dr. Mehmet Akbal ve yönetim kurulu üyeleri, tarihi köprünün ayaklarının altında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tarihi köprünün acilen onarılması gereken yerleri gösteren Dr. Akbal, “Köprünün kanatlarında meydana gelen büyük yıkıklar nedeniyle toplantıyı burada yapma gereği duyduk. Bu köprü 577 yıldır ayakta dururken, tarh boyunca en son yaklaşık 60 yıl olmak üzere 3 defa onarımdan geçirilerek bugüne gelmiştir. Tarihi köprünün bir an önce restore edilerek, aslına kavuşturulması, tarihe kültüre sahip çıkılması, Türkiye’ye ve dünyaya bir turizm olarak kazandırılmasını istiyoruz. Tarihi köprünün genişletme çalışmaları 1965–70 yılları yapılmıştır. Bakanlık tarafından bir an önce restorasyon projeleri kapsamında, mutlaka öne alınmasını istiyoruz" dedi.



Tarihi Uzunköprü

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi, Ergene Nehri üzerinde, Osmanlı Devleti'nin 6. padişahı Sultan II. Murat Han döneminde, Mimar Muslihiddin tarafından 14271443 yılları arasında inşa edilmiştir. 1270,41 metre uzunluğu, 6,8 metre genişliğinde ve 174 kemeri ile dünyanın günümüze ulaşan en uzun taş köprüsü olma özelliğine sahiptir. Köprünün üç kemerinin, aradan geçen süre içerisinde bugünkü Uzunköprü ilçe merkezine bağlanan yolun altında kaldığı düşünülmektedir.

Kireçtaşı ve traverten cinsi kesme taş blokları ile inşa edilen köprünün, alüvyon zemin üzerine oturtulan temelleri enerji sönümleyici ahşap ızgara sistemi üzerine inşa edilmiştir. Köprünün kemerleri çoğunlukla çift merkezli sivri kemer formundadır, ancak dairesel ve basık dairesel formlarda kemerleri de mevcuttur. Bu ihtişamlı köprü, Orta Asya’danBalkanlara kadar geniş bir coğrafyada faklı kültürleri bünyesinde toplayan Osmanlı'nın, sanat ve estetik anlayışından motifler de taşımaktadır. Köprünün kemerlerinde, genellikle ise kilit taşı üzerinde yer alan bezeme ögelerinde, geometrik motifler, bitki ve hayvan figürleri, merkezi veya Rumi palmetler yer almaktadır.

Bu anıtsal su yapısı, kullanılan malzemenin seçimi, ayakların yerleştirilmesi, kemer açıklıklarının belirlenmesi, yükseklik eğimlerinin hesaplanmasındaki mühendislik bilgisi sayesinde, uzunluğuna rağmen, zorlu tabiat şartları altında 6 asra yakın bir süre ayakta kalmıştır.

