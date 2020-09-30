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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya Üniversitesinden, göreve başlayacak personele oryantasyon eğitimi

İHA

Trakya Üniversitesinden, göreve başlayacak personele oryantasyon eğitimi

Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (Hastane) çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere kura ve mülakatlar sonucu ataması gerçekleştirilen sürekli işçi statüsündeki personelin oryantasyon eğitimleri başladı.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Trakya Üniversitesine tahsis edilen ve sürekli işçi kadrosunda çalıştırılacak 71 Temizlik Hizmetleri Görevlisine, görev yapacağı kurumda uyum sürecini kolaylaştırmak, çalışma motivasyonu ile hizmet sunum kalitesini arttırmak ve iletişim sorunlarının yaşanmasını önlemek amacıyla uyum ve oryantasyon eğitimleri veriliyor.
Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen eğitimlerde personelin, göreve başlamadan önce hastane sürecinde ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri, tutum, özlük hakları ve kurum kültürü ile diğer teknik hususlarda bilgi ile donatılması sağlanacak.
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Balkan Kongre Merkezi’nde düzenlenen program açılışına Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, Genel Sekreter Yardımcısı ve Hastane Başmüdürü Ahmet Sezgin, Personel Daire Başkanı Yılmaz Çavaş, Hastane Müdürü Muzaffer Tudan, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Öğr. Gör. Saadet Elmas, Çalışanların Niteliği ve Eğitimi Komitesi Üyesi Özlem Yerlikaya ve göreve yeni başlayan personel katıldı.
Çalışanların Niteliği ve Eğitimi Komitesi Üyesi, Kalite Birim görevlisi Özlem Yerlikaya, Trakya Üniversitesi Hastanesi’ne dair hazırladığı tanıtım sunumunda kurumun tarihçesi, misyonu, vizyonu, kalite politikaları, temel değerleri, hizmet sunulan alanlar ve hastanede uygulanan uluslararası standartlardan bahsederek, Hastane birimleri ve işleyişi hakkında genel bilgiler verdi. Programda, mesleki gelişim, sağlıklı ve etkili iletişim becerileri ile hasta ve sağlık çalışanı ilişkisine değinen Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Öğr. Gör. Saadet Elmas, iş yerine uyum süreçlerine ilişkin yapılması gerekenler konusunda personele önerilerde bulundu.
Trakya Üniversitesi bünyesinde göreve başlayacak personelin hastane ve iş süreçlerine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacı ile düzenlenen programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Trakya Üniversitesi ailesinin bir mensubu olmanın ayrıcalık olduğunu ve göreve yeni başlayan personel ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Her yeni iş, farklı heyecanlar ve deneyimler anlamına geliyor. Günümüzün büyük bir bölümünü geçirdiğimiz iş yerlerimiz, çalıştığımız alanlar bizlerin diğer evi, mesai arkadaşlarımız ise âdeta aile fertlerimiz oluyor. Söz konusu sağlık olunca da son derece önemli ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konuya varıyoruz. Tüm dünyada yaşanan ve içinde bulunduğumuz bu zorlu süreç, bizleri sağlık çalışanları ile empati kurmaya teşvik ediyor. Bu anlamda sizlere önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Hastaneye gelen her bireyi, ailenizin bir ferdi gibi karşılamalı, onlara bu bilinçle yaklaşmalısınız. Bu sizler için bir fırsat, bir şanstır. Trakya Üniversitesi ailesinin ferdi olduğunuzu unutmadan, birlik ve beraberlik içerisinde üniversitemize, kentimize, bölgemize ve ülkemize hep birlikte değer katacağınıza gönülden inanıyoruz. Bu vesileyle yeni görevlerinizin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Üniversitede görev yapmak üzere, 4857 Sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İşKur) üzerinden “Sürekli İşçi” alımı tamamlandı. 2630 Haziran tarihleri arasında başvuruları alınan kadrolar neticesinde gerçekleştirilen işe alımlarda, 71’i temizlik, 30’u güvenlik, 73’ü de hasta bakım ve temizliği alanlarında olmak üzere toplam 174 kişi istihdama katıldı.
Edirne’nin ve bölgenin en büyük istihdam kaynağı Trakya Üniversitesi, 2020 yılı içinde toplam 533 personeli daha istihdama katarak, Türkiye’nin milli kalkınma ve büyüme hedeflerine önemli katkıda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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