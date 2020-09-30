4 ayrı uyuşturucu baskını: 8 zanlı yakalandı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis ekipleri 4 ayrı yere yaptıkları baskınlarda uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan toplam 8 kişi gözaltına alındı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 ayrı kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullandığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yaptı.

Yapılan operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda toplam da 17 fişek ve 1.15 gram bonzai ele geçirildi.

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