Servisler denetlendi, okullar dezenfekte edildi

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Edirne’de, öğrencilerin okullara güvenle gidebilmesi için servis araçlarına yönelik ekiplerin gerçekleştirdiği denetimler arttırıldı. Öte yandan okullar Covid19 tedbirleri kapsamında özel solüsyonlarla dezenfekte edildi.

Trafik Zabıta Denetleme ekipleri, bazı sınıfların yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, öğrencilerin okula gidipgelirken kullandıkları okul servislerinin yıllık çalışma ruhsatlarının, araç şoför tanıtım kartının, araç yolcu taşıma kapasitelerinin uygun olupolmadığını, öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadıklarını ve Covid19 tedbirlerine uyulupuyulmadığını denetledi.

Öte yandan, dezenfektan ekipleri, okulları bahçe ve girişten başlayarak, sınıfları, koridorları, merdivenleri, tuvaletleri özel solüsyonlarla dezenfekte etti.

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