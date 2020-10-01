Polisten maske takmayan sürücülere uyarı, emniyet kemeri takmayana ceza



Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimde, maske takmayan sürücü ile yolcular uyarılırken, emniyet kemeri takmayan ve araçlarında evrak eksiğiyle modifiye bulunan sürücülere ceza kesildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ve Motosikletli Polis Timleri'nce şehir merkezindeki Alparslan Türkeş Meydanı'nda denetim yapıldı. Polis ekipleri, yaptıkları denetimde maske ve emniyet kemeri takmayan sürücüleri uygulama noktasında durdurdu. Ekipler, maske takmayan sürücü ve yolculara uyarıda bulunarak, ceza kesmedi. Polis, uygulamada emniyet kemeri takmadığı belirlenen 7 sürücüye 924 lira, 1 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan 288 lira, 1 sürücüye de aracında modifiye yapmaktan 132 lira olmak üzere toplam 1344 lira idari para cezası kesti. Ayrıca, bundan sonra yapılacak uygulamalarda maske takmayan sürücü ve yolculara uyarı yapılmadan cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-10-01 16:18:38



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