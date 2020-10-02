Edirneli öğrencilerden Azerbaycan'a resimli ve şiirli destek



Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) EDİRNE'de, İstiklal Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri, topraklarını işgal eden Ermenistan'a karşı mücadele veren Azerbaycan'ın yanında olduklarını göstermek için resim yaparak, şiirler yazdı. Öğrenciler, resim ve şiirleri Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu'na gönderirken, Okul Müdürü ve Türk Ocakları Edirne Şube Başkanı Yakup Öz, Edirne'deki 'küçük kalpler'in Azerbaycan için attığını söyledi.

Edirne İstiklal Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri, uzaktan eğitim gördükleri sosyal bilgiler dersinde, Azerbaycan konusundaki ders sırasında öğretmenleriyle farkındalık çalışması yaptı. Topraklarını işgal eden Ermenistan'a karşı mücadele veren Azerbaycan'ın yanında olduklarını göstermek isteyen öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde resim yapıp, şiirler yazdı. Öğrenciler, Azerbaycan ve Türk bayrağı motiflerinin de bulunduğu resim ve şiirleri Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu'na göndermek üzere postaya verdi.

Okul Müdürü ve Türk Ocakları Edirne Şube Başkanı Yakup Öz ise öğrencilere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti. Öz, pandemiden dolayı devam eden uzaktan eğitim kapsamında öğrencilerin sosyal bilgiler dersinde Azerbaycan konusunu işlendiğini, bu sırada da kardeş ülkenin yanında olduklarını göstermek için böyle çalışma yaptıklarını söyledi. Öz, "Ülkemizde 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın kalbi şu an Azerbaycan için atıyor. Yüce Türk milleti her zaman olduğu gibi bugün de Azerbaycan halkının yanında, 2 devlet 1 millet diyerek sahip çıkmıştır. Bugünlerde de yine tüm vatandaşlarımızın Azerbaycan'ın yanındadır. Bugün de 'küçük kalpler' Azerbaycan için atıyor. Bu çocuklar milli bir ruhun tekrar doğmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu gençler olduğu sürece hiçbir zaman sırtı yere gelmeyecek ve dünyada lider ülke haline gelecektir. Bundan eminiz. Kendilerine, ailelerine ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Resimlerin Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu'na gönderileceğini dile getiren Öz, "Daha sonra burada basında çıkan haberleri de Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'ya göndereceğiz. Daha önceden kendisini Türk Ocakları olarak Edirne'de misafir etmiştik kendisini, konferansımıza gelmişti. İyi ilişkilerimiz var. Kendilerine göndereceğiz. Belki de orada daha farklı yerlerde bunun yansıması da olacak" diye konuştu.

Öte yandan öğrenci İlknur Irmak'ın Azerbaycan için yazdığı şiiri okuması, duygusal anlar yaşattı.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2020-10-02 12:26:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.