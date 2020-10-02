Edirne’de, Bulgarca maske ve sosyal mesafe anonsu

Türkiye'ye seyahatlerde PCR testi zorunluluğu ile 14 günlük karantina uygulamasının kalkmasıyla birlikte Edirne’ye alışveriş için gelen Bulgar turistler, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyması için kendi dillerinde yapılan anonslarla uyarılmaya başlandı.

Edirne Valiliği ve belediyenin ortaklaşa aldığı karar doğrultusunda Bulgaristan’dan gelen turistler için Covid19 tedbirlerine uymaları için şehrin anons sisteminden Bulgarca ve Türkçe anonslar yapılmaya başlandı.

Türkçe ve Bulgarca yapılan anonsta, “Sevgili komşularımız Edirne’mize hoş geldiniz. Ziyaretleriniz esnasında maske takmanız ve sosyal mesafe kurallarına uymanız önemle rica olunur. Edirne Valiliği ve Edirne Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Anonslar, Bulgar turistlerin en çok geldiği günler olan cuma, cumartesi ve pazar günleri yapılacak.

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