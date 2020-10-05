Edirne’de yasa dışı avcılığa geçit verilmiyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Edirne’de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, yasa dışı avlanan avcılara göz açtırmıyor. Ekipler, avlaklarda ve bölgede yaptıkları kontrollerde usulsüz ve kaçak kullanılan ses düzeneklerine el koydu.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “28 Eylül 04 Ekim tarihleri arasında yapılan kontrollerde 98 avcı kontrol edilmiş olup 16 Adet ses düzeneğine el konulmuştur. Kurallara uyarak avlanan avcılarımıza teşekkür ederiz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.