Kapıkule'de 212 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapılan araçta gerçekleştirilen aramada, 212 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avrupa ülkelerinden temin edilen uyuşturucunun Türkiye'ye getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan A.E.I. yönetimindeki aracı takibe alarak, bir süre sonra durdurdu. Narkotik dedektör köpeğiyle araçta yapılan aramada; torbalara doldurulmuş, 42 kilo 824 gram ağırlığındaki 212 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplara el koyulurken, sürücü A.E.I. ve araçta bulunan 2'nci şoför M.D. de gözaltına alındı. Ekipler, devam eden çalışmada, uyuşturucuyu teslim alacağı belirlenen M.Y.'yi de şehir merkezinde yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2020-10-05 15:31:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.