Edirne'de Azerbaycan'a destek konvoyu

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!

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Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de vatandaşlar Azerbaycan'a destek amaçlı araç konvoyu oluşturup şehir turu attı. Arabalarına Azerbaycan ve Türk bayrağı asan 30'a yakın araç sürücüsü, şehirde dolaşarak Azerbaycan'ın yanında olduklarını gösterdi.

Azerbaycan'ın, Ermenistan'a karşı işgal ettiği topraklarında verdiği mücadeleye bir destek de Edirne'den geldi. Vatandaşlar akşam saatlerinde kentte toplanarak araçlarıyla şehir turu atmaya karar verdi. Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donatılan araçlar Devlet Hastanesi önünde toplandı. Buradan hareket eden 30'a yakın araç konvoyu şehirde tur attı. Araçları gören vatandaşlar da alkışlarıyla konvoya destek verdi.

Yaklaşık 1 saatlik şehir turunun ardından konvoy Selimiye Camii önünde destek eylemini sonlandırdı. DHA-Genel Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU

2020-10-06 00:19:59



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