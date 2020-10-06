Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

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Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçirdikleri uyuşturucu haplarla "İki devlet tek millet 22 Karabağ" yazarak Azerbaycan'a destek verdi. Operasyonda, 42 kilogram ecstasy hap ile yakalanan 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan bir tırı şüphe üzerine durduran Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araçta yaptıkları aramada 42 kilogram, toplamda 212 bin adet uyuşturucu ecstasy hap ele geçirdi.

Polisler, ele geçirilen uyuşturucu haplarla "İki devlet tek millet 22 Karabağ" yazarak Azerbaycan'a destek verdi. Gözaltına alınan tırdaki 3 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

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