Meteoroloji'den Trakya ve İstanbul için 'çok kuvvetli sağanak' uyarısı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce yarın, sabah saatlerinde Trakya kesimi ve İstanbul çevresinde çok kuvvetli yağış beklendiği uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce uyarıları yapılan sağanağın yarın, sabah saatlerinden itibaren Trakya kesimi ve İstanbul çevresinde çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olacağının tahmin edildiği bildirildi. Bu bölgede oturanların ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2020-10-07 13:47:24
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