İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Edirne'de

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EDİRNE, (DHA)İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, genel asayiş değerlendirme toplantısına katılmak üzere Edirne'ye geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından valilik girişinde karşılandı. Vali Canalp ile bir süre görüşen Çataklı, daha sonra genel asayiş değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıya, Çataklı ve Canalp'ın yanı sıra Mülkiye Müfettişi Fatih Özdemir, Vali Yardımcısı Ali Uysal, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Abdulkadir Seri, Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Ercan Oran, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.DHA-Genel Türkiye-Edirne EDİRNE, (DHA)

2020-10-07 19:42:59



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