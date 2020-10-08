Önceki Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu Edirne’de

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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Önceki dönem Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Edirne’ye geldi.

Edirne Valiliği ziyaretinin ardından Ak Parti İl Başkanlığı binasında partililerle bir araya gelen Eroğlu, ardından Edirne Belediyesi ve Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti.

Veysel Eroğlu, dedesi olan Topçu Er Hacı Hasanzade Mehmed Efendi’nin de kabrinin bulunduğu Edirne Askeri Hastane Şehitliği ziyaretinin ardından, kendi döneminde yapımına başlanılan ve tamamlanan Kanal Edirne bölgesine gitti.

Eroğlu, Kanal Edirne bölgesindeki incelemelerinin ardından tarihi Selimiye Cami’ni ziyaret ederek, kentten ayrıldı.

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