Vali Canalp, tarihi Alipaşa Çarşısı’nda denetim yaptı

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Edirne Valisi Ekrem Canalp Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki denetimlerini sürdürüyor. Daha önce şehrin farklı bölgelerindeki denetimlere bizzat katılan Vali Canalp, Alipaşa Çarşısı’ndaki denetimlere katıldı.

"Sağlık için Hepimiz İçin" sloganı ile yapılan denetimler devam ediyor. Kontrollü Sosyal Hayat döneminde il genelinde yapılan Koronavirüs tedbirleri denetimlerini Alipaşa Çarşısı’nda sürdüren Edirne Valisi Ekrem Canalp, esnaflar ve vatandaşlarla sohbet ederek kuralları hatırlattı.

Vali Ekrem Canalp, “Maskemesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunarak hep birlikte kurallara uyduğumuz sürece kazanan biz olacağız” dedi.

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