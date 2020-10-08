AK Parti'li Veysel Eroğlu: Ergene tertemiz akacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Veysel Eroğlu: Ergene tertemiz akacak

DHA

AK Parti'li Veysel Eroğlu: Ergene tertemiz akacak


Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) EDİRNE´de temaslarda bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, derin deşarj yöntemiyle temizlenecek Ergene Nehri için eylem planına bugüne kadar 4,5 milyon lira harcandığını belirtti. Eroğlu, "Ergene eylem planı, dünyanın en büyük eylem planlarından biridir. Şu ana kadar 4,5 milyar TL para harcandı. Ergene tertemiz akacak. Yakında Cumhurbaşkanı'mız da Tekirdağ´da açılışını yapacaktır" dedi.
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Balkan Savaşı şehidi dedesi Topçu Er Hasanzade Mehmet Efendi´nin kabrini ziyaret etmek üzere Edirne´ye geldi. Edirne Valisi Ekrem Canalp´i makamında ziyaret eden 
Eroğlu, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı´na giderek partililerle buluştu. Veysel Eroğlu, partililere yönelik konuşmasında, Ermenistan´a karşı Yukarı Karabağ´da mücadele veren Azerbaycan´ın yanında olduklarının mesajını verdi. Eroğlu, konuşmasında ayrıca kendi döneminde Edirne´ye yapılan yatırımlara da değindi.
'DEDEMİ ZİYARET İÇİN GELDİM'
Edirne´ye 8 Ekim Balkan Harbi başlangıcı ve burada şehit düşen dedesinin Asker Hastanesi Şehitliği´ndeki mezarını ziyaret etmek için geldiğini aktaran Eroğlu, "Edirne´miz acılarla dolu yıllar yaşadı. Burada Edirne´nin işgali çok büyük bir acıydı. Ancak bunda neler etkili oldu kısaca hatırlatmak istiyorum. O zaman hükümetler maalesef çok sık değişiyordu, istikrar yoktu. 1909 yılında Sultan Abdülhamid tahttan indirildi. Ondan önce 31 Mart Vakası ve Hareket Ordusu diye 'Çapulcu Ordusu' İstanbul´a yürüdü. Neticede Sultan Abdülhamid´i tahttan indirdiler. Neticede 8 Ekim 1912´de Birinci Balkan Harbi başlıyor. 1 yıl sonra da İkinci Balkan Harbi patlak verdi. Bu acıların benim için özel bir anlamı var. Dedem Topçu Er Hasanzade Mehmet, burada şehit düştü. Uzun yıllar bulamadık ama Osmanlı arşivlerinden Birinci Balkan Harbi'nde şehit düştüğünü tespit ettik. Buradaki şehitlerle alakalı dernekler dedemizin nerede yattığını buldular. Edirne Askeri Hastanesi Şehitliği´nde dedem yatıyor. Ben de Birinci Balkan Harbi'nin başlangıcının yıl dönümünde dedemi ziyaret etmek için geldim" dedi.
`KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR AZERBAYCAN´IN YANINDAYIZ'
Türkiye´nin üzerinde çok oyun oynandığını söyleyen ve Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısına değinen Eroğlu, "Oyun oynayan bazı büyük devletler, Ermenistan´ı Azerbaycan´a saldırttı; ama neticede 2 devlet ama tek milletiz. Kanımızın son damlasına kadar Azerbaycan´ın yanındayız. Dağlık Karabağ, öz Türk yurdudur. Ermenistan kaç yıldır orasını işgal etti ve hala da 'anlaşma' diyor. Ama hiçbir netice alınamadı. Ermeniler bu bölgeden çekildikleri zaman anlaşma olur. Kahraman Azerbaycan ordusu orada gerekli mücadeleyi veriyor. İnşallah oradan söküp atacaktır" diye konuştu.
'ERGENE´YE ŞU ANA KADAR 4,5 MİLYAR TL HARCANDI'
Trakya'da kirliliği ile gündemde olan Ergene Nehri'ne değinen Veysel Eroğlu, devam eden eylem planında sona gelindiğini, suyun tertemiz akacağını söyledi. Eroğlu, "Ergene projesi de neredeyse bitti. Ergene´de bütün atık su arıtma projesini biz yaptık. Keşan, Uzunköprü´de muhteşem arıtma tesisleri var. Ergene´de 13 tane arıtma tesisi var. Organize sanayiler ve deniz deşarjı tamamlandı. Dolayısıyla Ergene´ye kirlilik gelmeyecek. Arıtılmış sular tamamen deşarj edilecek. Ergene eylem planı, dünyanın en büyük eylem planlarından birisidir. Şu ana kadar 4,5 milyar TL para harcandı. Ergene tertemiz akacak. Yakında Cumhurbaşkanı'mız da Tekirdağ´da açılışını yapacaktır" dedi. 
Konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanı Belgin İba, Veysel Eroğlu´na Edirne´ye özgü talika hediye etti. Program, Eroğlu´nun AK Parti´nin yeni üyelerine parti rozetlerini takması ile sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2020-10-08 15:12:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Canalp, tarihi Alipaşa Çarşısı’nda denetim yaptı
YEREL HABERLER Vali Canalp, tarihi Alipaşa Çarşısı’nda denetim yaptı
Önceki Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu Edirne’de
YEREL HABERLER Önceki Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu Edirne’de
‘Tunca Yaylası’nda korkutan görüntü Edirne’de Tunca Nehri yeşile büründü
YEREL HABERLER ‘Tunca Yaylası’nda korkutan görüntü Edirne’de Tunca ...
Meteoroloji uyarmıştı, yağmur şiddetini artırarak devam ediyor
YEREL HABERLER Meteoroloji uyarmıştı, yağmur şiddetini artırarak ...
Kuraklık yaşanan Trakya'da, beklenen yağış geldi
YEREL HABERLER Kuraklık yaşanan Trakya'da, beklenen yağış geldi
Görenler şaşırıyor, kitabını alan koşup geliyor
YEREL HABERLER Görenler şaşırıyor, kitabını alan koşup geliyor
Trakya'da kuraklık; Tunca Nehri yeşile büründü
YEREL HABERLER Trakya'da kuraklık; Tunca Nehri yeşile büründü
50 yıllık stadyum, Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla yenileniyor
YEREL HABERLER 50 yıllık stadyum, Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla ...
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Edirne'de
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Edirne'de
Edirne Belediye Meclisi´nden Ermenistan´a kınama
YEREL HABERLER Edirne Belediye Meclisi´nden Ermenistan´a kınama
Edirne Belediye Meclisi´nden Ermenistan´a kınama
YEREL HABERLER Edirne Belediye Meclisi´nden Ermenistan´a kınama
Hapisten çıktığı gibi yine çaldı, yine tutuklandı
YEREL HABERLER Hapisten çıktığı gibi yine çaldı, yine tutuklandı
Edirne’de kaçak alkol ve sigara operasyonu
YEREL HABERLER Edirne’de kaçak alkol ve sigara operasyonu
Edirne'de kaçak içki, sigara ve çay ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de kaçak içki, sigara ve çay ele geçirildi
Meteoroloji'den Trakya ve İstanbul için 'çok kuvvetli sağanak' uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Trakya ve İstanbul için 'çok kuvvetli ...
Edirne’de kurumlar arası eğitim iş birliği
YEREL HABERLER Edirne’de kurumlar arası eğitim iş birliği
Keşan'da sahte içki imalathanesine baskın
YEREL HABERLER Keşan'da sahte içki imalathanesine baskın
Keşan'da litrelerce etil alkol ve aroma kiti ele geçirildi
YEREL HABERLER Keşan'da litrelerce etil alkol ve aroma kiti ele ...
Meslek lisesinde yüz yüze atölye eğitimi, maske üretimiyle başladı
YEREL HABERLER Meslek lisesinde yüz yüze atölye eğitimi, maske ...
Atölyelerine dönen meslek liseliler, maske üretimine devam ediyor
YEREL HABERLER Atölyelerine dönen meslek liseliler, maske üretimine ...
Polisler ceza makbuzu şeklindeki broşürlerle hırsızlığa dikkat çekti
YEREL HABERLER Polisler ceza makbuzu şeklindeki broşürlerle ...
Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Edirne’de uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Polisler ceza makbuzu şeklindeki broşürlerle hırsızlığa dikkat çekti
YEREL HABERLER Polisler ceza makbuzu şeklindeki broşürlerle ...
Marmara, serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor
YEREL HABERLER Marmara, serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X