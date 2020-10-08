Çiftlik evine sahte içki baskını

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis tarafından bir çiftlik evinde yapılan aramada 5 litre sahte içki ile çok sayıda sahte TAPDK bandrolü, kapak ve boş şişe ele geçirildi.
Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte içki üretimi yapanlara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında M.Ç.'ye ait çiftlik evinde arama yaptı. Yapılan aramada, 5 litre sahte içki, 9 sahte TAPDK bandrolü, 58 kapak ve çok sayıda boş şişe ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ç., hakkında '5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet' suçundan yasal işlem başlatılarak, serbest bırakıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2020-10-08 17:04:31
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