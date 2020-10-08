Facianın eşiğinden dönüldü, yıkılan binanın altında kalmaktan kurtuldu Yağmura dayanamayan asırlık bina yıkıldı

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Edirne'de şiddetli sağanak nedeniyle kullanılmayan 1 asırlık tarihi bir bina yıkıldı.

Edirne’de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini artırarak devam ediyor. Şiddetli yağışa dayanamayan Talatpaşa Mahallesi Elmacılar Sokak'ta bulunan 1 asırlık tarihi iki katlı binanın üst katı yıkıldı.

Yıkılan binanın yanında evi bulunan Hüseyin Aksoy gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle tarihi binanın yıkıldığını belirtti.

Gürültü sesleri duyduğunu anlatan Aksoy, “Ev yıkılırken biri geçiyordu uyarınca durdu. Yaşlı biri olsa altında kalıp ölebilirdi” dedi.

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