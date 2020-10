Doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde özel bir hastanede doğum yapan S.B.'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu belirlenen ve polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan C.O. (15), tutuklandı.

Keşan´da yaşayan S.B. adlı kız çocuğu, 2 Ekim´de ilçedeki özel bir hastanede doğum yaptı. Hastane görevlileri, küçük yaşta doğum yapan S.B.'nin durumu İlçe Emniyet müdürlüğüne bildirdi. Olayla ilgili soruştur başlatılırken, S.B.´nin ifadesi ise psikolog eşliğinde alındı. S.B., ifadesinde ismini O. olarak bildiği erkek şüphelinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

Polis, tanık ifadeleri doğrultusunda isminin C.O. olduğu belirlenen şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.O., çıkarıldığı mahkemece `çocuğun cinsel istismarı´ suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-10-08



