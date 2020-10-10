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Kuraklığın yaşandığı Edirne'de son yağışlar umut verdi

DHA

Kuraklığın yaşandığı Edirne'de son yağışlar umut verdi


Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)KIŞIN kar, yazın da yağmur yağmaması nedeniyle son yılların en kurak yılını yaşandığı Edirne'ye, son 2 gündür düşen yağışlar üreticileri sevindirdi. Debileri düşen Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyeleri de biraz olsun artmaya başladı. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Bu yağmur hepimizi çok sevindirdi, inşallah devamı gelir, çiftçimiz geçtiğimiz yılki gibi bir kuraklık yaşamaz" dedi.
Türkiye'nin buğday, ayçiçeği, çeltik gibi ürünlerin en önemli merkezlerinden olan Trakya, son 91 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Meteoroloji verilerine göre, 1929'dan bu yana yıllık en düşük yağış bu yıl yaşandı. Yetkililer, Edirne'de 1929'dan bu yana yıllık yağış ortalamasının metrekareye 601 milimetre olduğunu belirterek, bu yılın ağustos ayında 1,6 milimetre yağış olduğunu, eylül ve ekim ayının ilk haftasına kadar ise hiç yağış düşmediğini söyledi.
Edirne'ye temmuz ayından bu yana sadece ağustosta, 1,6 milimetre yağış düştü. Kentte iki gündür etkili olan yağmur nedeniyle metrekareye ortalama 50,9 kilogram yağışın düşmesi üreticilerin umutlarını artırdı. DSİ verilerine göre, geçen yıl ekim ayında Edirne merkezde saniyede 68 metreküp olan Meriç Nehri debisi bu yıl 50 metreküpte kalırken, yine geçen yıl İpsala'da 124 metreküp olan debi bu yıl yarı yarıya düşerek 75 metreküpe düştü. Tunca Nehri'nde geçen yıl ekim ayında saniyede 10 metreküp olan nehir, bu yıl aynı gün 2 metreküp aktı.
Yağışları ardından az da olsa nehirlerin debilerinde artış gözlendi. DSİ verilerinde son yapılan debi ölçümlerine göre, Meriç Nehri Edirne merkezde 50 metreküp/saniye, İpsala'da ise 103 metreküp saniye olarak akarken, Tunca Nehri ise merkezde 5 metreküp/saniye olarak akmaya başladı.
'EN SON HAZİRANDA YAĞMIŞTI'
Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, en son 15 Haziran'da bir yağış aldıklarını belirterek, "O günden bugüne dün ve bugün yağışlar devam ediyor. Edindiğimiz bilgiye göre bölgesel olarak değişiklikler var ama 10 ila 70 kilogram arasında metrekareye yağış aldık. Bu üreticimizi çiftçimizi sevindirdi, hepimiz bu anlamda sevinçliyiz. Çünkü şu an kanola ekiliş dönemi, buğday yerlerinin hazırlanma dönemi. Bu yağmur hepimizi çok sevindirdi, inşallah devamı gelir, çiftçimiz geçtiğimiz yılki gibi bir kuraklık yaşamaz. Su debilerimiz barajlarımız yeterli seviyelere ulaşır ve önümüzdeki dönem de de çiftçilerimiz rahatla üretim yapmaya devam eder. İnşallah hayırlı bol bereketli bir sezon olur" dedi.
'EN AZINDAN TOHUM EKEBİLECEĞİZ'
Edirne'de çiftçilik yapan Erdal Akgün, uzun zamandır hasretle bekledikleri yağmurun geldiğini belirterek, "Toprağın işlenmesi tohumun ekimi açısından çok önemli bir yağıştı. Şimdi en azından toprağı iyi eşleyip, tohumu toprağa bırakabileceğiz. Çünkü toprak o kadar kuruydu ki, tarlada hiçbir ekipmanla bir şey yapamıyorduk. Bir anlamda ekin öncesinde toprağın soğumasına da faydalı bir yağış aldık. İnşallah arkası da devam edecek gibi geliyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU
2020-10-10 09:26:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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