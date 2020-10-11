Edirne'de gönüllüler, köylerdeki Atatürk büstlerinin bakımını yapıyor



Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE'de gönüllü olarak bir araya gelen 35 genç, kapanan ve köylerde bulunan okullarda Atatürk büstlerinin bakım ve onarımını gerçekleştiriyor, çevre düzenlemesini yapıyor. Cumhuriyet Bayramı'na kadar 37 köyde bulanan Atatürk büstlerinin bakımını tamamlayacak olan gençlere, gittikleri köylerde çocuklar ve gaziler de destek veriyor.

Edirne'de bir araya gelen yaklaşık 35 genç, belediyenin de desteğiyle merkeze bağlı kapanan okulların bahçelerinde bulunan Atatürk büstlerinin bakım ve onarımını yapıyor. Belediyenin de destek verdiği gönüllüler, tespit ettikleri 37 köydeki Atatürk büstlerini onarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Büstlerin bakım ve onarımı yaparak, boyayan gençlere gittikleri köylerdeki çocuklar ve vatandaşlar da destek veriyor. Atatürk büstlerinin çevresinde temizlik ve çevre düzenlemesi yapan gönüllüler, Türk bayraklarını de yeniliyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar 37 köydeki çalışmayı tamamlamayı hedefleyen gençler, Muratçalı, Suakacağı ve Hatipköy'de çalışmalarını sürdürdü. Biten çalışmanın ardından gençler, Atatürk büstü önünde saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı da okuyor.

PROJE 37 KÖYÜ KAPSIYOR

Projeyi hayata geçiren Olcay Bakkalcı, bir araya geldikleri arkadaşlarıyla, Atatürk büstlerinin bakımını yapmaya karar verdikten sonra köylerde keşif çalışmasında bulunduklarını söyledi. Keşiften sonra daha fazla gönüllüye ihtiyaç duyduklarını belirten Bakkalcı, sosyal medya üzerinden bulundukları çağrının büyük destek gördüğünü kaydetti. Bakkalcı, "Köylerimizde kapanmış olan okullarda bulunan, Atatürk büstlerini, bakım, onarım, çevre düzenlemesi ve yıpranmış olan Türk bayraklarının değişimini yapıyoruz, projeyi de bu şekilde adlandırıyoruz. Bu doğrultuda ilerliyoruz anıtlarımızın bakımı, boya ve onarılması gereken yerleri elimizden geldiğince onarıyoruz. Son olarak da Türk bayrağının değişimini yaptıktan sonra bitiriş seremonimiz var. Yanımızda getirdiğimiz bir hoparlörümüz var, hep birlikte İstiklal Marşı'nı söyleyerek bayrağımızı göndere çekiyoruz. Bitirdikten sonra da başka bir köye geçiyoruz. Merkeze bağlı 37 köyde bu projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Malzeme desteğimizi Edirne Belediyesi'nden sağlıyoruz. Her gün yaklaşık 35 gönüllü ile hareket ediyoruz, arkadaşlarımız sürekli değişiyor. Çok kalabalık bir gönüllü grubuna sahibiz" diye konuştu.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik, gönüllülerin yaptığı projeye belediye olarak destek verdiklerini söyledi. Suakacağı köyü muhtarı Cemali Öztürk, köylerindeki Atatürk büstünün bakıma ihtiyacının bulunduğunu söyledi. Öztürk, "Biz kendi imkanlarımızla düzenleme yapmak istiyorduk ama böyle bir projeyle çok daha iyi oldu. Ben de bu projeyi gerçekleştiren ve bu proje için çalışan bütün herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Muratçalı köyünde yaşayan Hanife Dönmez (74), çocuklarının da kapanan okulda eğitim gördüğünü belirterek, "Okul kapanınca öğrenciler de öğretmenlerde gitti. Buralar ot, çöp oldu. Biz her zaman temizledik buraları, hep sahip çıktık. Zamanı gelince bayrağı indirdik sonra tekrar göndere çektik. Okulun ışıklarını yaktık Atatürk resmi görünsün diye. Allah çok şükür projeyle birlikte gençlerimiz de buraya geldi, çok sevindik. Hepsine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KÖYLÜLER YEMEK VERDİ

Demirhanlı köyündeki Atatürk büstünün onarımını yapan gönüllülere köylüler, imce usulü ile yiyecek ikramında bulundu. Eskiyen ve değişimi yapılan Türk bayrağı da muhtar Ahmet Tuna´ya teslim edildi. Ardından köyde belediye bandosu mini bir konser verdi.

KIBRIS GAZİSİ DE DESTEK VERİYOR

Gönüllü gençlere destek verip, çalışmalara katılan Kıbrıs gazisi İbrahim Aksal, gönüllülerin çok iyi bir çalışma yaptığını belirterek, "Allah razı olsun gençlerimizden. Biz de elimizden geldiğince yardım ediyoruz onlara. Vatan, bayrak bizim sevdamızdır. Trakya'nın tek Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nın askeri benim. Seçilmiş asker olarak bir yıl önce gittim Kıbrıs'a, çok gururluyum, şehit olamadım ama gazi oldum. Türkiye'de çok az kişiyiz, 16 kişi civarında kaldık. Edirneli olarak da yalnız ben kaldım" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU

2020-10-11 10:38:01



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