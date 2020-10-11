Edirne'de gönüllüler, köylerdeki Atatürk büstlerinin bakımını yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de gönüllüler, köylerdeki Atatürk büstlerinin bakımını yapıyor

DHA

Edirne'de gönüllüler, köylerdeki Atatürk büstlerinin bakımını yapıyor


Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE'de gönüllü olarak bir araya gelen 35 genç, kapanan ve köylerde bulunan okullarda Atatürk büstlerinin bakım ve onarımını gerçekleştiriyor, çevre düzenlemesini yapıyor. Cumhuriyet Bayramı'na kadar 37 köyde bulanan Atatürk büstlerinin bakımını tamamlayacak olan gençlere, gittikleri köylerde çocuklar ve gaziler de destek veriyor.
Edirne'de bir araya gelen yaklaşık 35 genç, belediyenin de desteğiyle merkeze bağlı kapanan okulların bahçelerinde bulunan Atatürk büstlerinin bakım ve onarımını yapıyor. Belediyenin de destek verdiği gönüllüler, tespit ettikleri 37 köydeki Atatürk büstlerini onarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Büstlerin bakım ve onarımı yaparak, boyayan gençlere gittikleri köylerdeki çocuklar ve vatandaşlar da destek veriyor. Atatürk büstlerinin çevresinde temizlik ve çevre düzenlemesi yapan gönüllüler, Türk bayraklarını de yeniliyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar 37 köydeki çalışmayı tamamlamayı hedefleyen gençler, Muratçalı, Suakacağı ve Hatipköy'de çalışmalarını sürdürdü. Biten çalışmanın ardından gençler, Atatürk büstü önünde saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı da okuyor.
PROJE 37 KÖYÜ KAPSIYOR
Projeyi hayata geçiren Olcay Bakkalcı, bir araya geldikleri arkadaşlarıyla, Atatürk büstlerinin bakımını yapmaya karar verdikten sonra köylerde keşif çalışmasında bulunduklarını söyledi. Keşiften sonra daha fazla gönüllüye ihtiyaç duyduklarını belirten Bakkalcı, sosyal medya üzerinden bulundukları çağrının büyük destek gördüğünü kaydetti. Bakkalcı, "Köylerimizde kapanmış olan okullarda bulunan, Atatürk büstlerini, bakım, onarım, çevre düzenlemesi ve yıpranmış olan Türk bayraklarının değişimini yapıyoruz, projeyi de bu şekilde adlandırıyoruz. Bu doğrultuda ilerliyoruz anıtlarımızın bakımı, boya ve onarılması gereken yerleri elimizden geldiğince onarıyoruz. Son olarak da Türk bayrağının değişimini yaptıktan sonra bitiriş seremonimiz var. Yanımızda getirdiğimiz bir hoparlörümüz var, hep birlikte İstiklal Marşı'nı söyleyerek bayrağımızı göndere çekiyoruz. Bitirdikten sonra da başka bir köye geçiyoruz. Merkeze bağlı 37 köyde bu projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Malzeme desteğimizi Edirne Belediyesi'nden sağlıyoruz. Her gün yaklaşık 35 gönüllü ile hareket ediyoruz, arkadaşlarımız sürekli değişiyor. Çok kalabalık bir gönüllü grubuna sahibiz" diye konuştu.
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik, gönüllülerin yaptığı projeye belediye olarak destek verdiklerini söyledi. Suakacağı köyü muhtarı Cemali Öztürk, köylerindeki Atatürk büstünün bakıma ihtiyacının bulunduğunu söyledi. Öztürk, "Biz kendi imkanlarımızla düzenleme yapmak istiyorduk ama böyle bir projeyle çok daha iyi oldu. Ben de bu projeyi gerçekleştiren ve bu proje için çalışan bütün herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Muratçalı köyünde yaşayan Hanife Dönmez (74), çocuklarının da kapanan okulda eğitim gördüğünü belirterek, "Okul kapanınca öğrenciler de öğretmenlerde gitti. Buralar ot, çöp oldu. Biz her zaman temizledik buraları, hep sahip çıktık. Zamanı gelince bayrağı indirdik sonra tekrar göndere çektik. Okulun ışıklarını yaktık Atatürk resmi görünsün diye. Allah çok şükür projeyle birlikte gençlerimiz de buraya geldi, çok sevindik. Hepsine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
KÖYLÜLER YEMEK VERDİ
Demirhanlı köyündeki Atatürk büstünün onarımını yapan gönüllülere köylüler, imce usulü ile yiyecek ikramında bulundu. Eskiyen ve değişimi yapılan Türk bayrağı da muhtar Ahmet Tuna´ya teslim edildi. Ardından köyde belediye bandosu mini bir konser verdi.
KIBRIS GAZİSİ DE DESTEK VERİYOR
Gönüllü gençlere destek verip, çalışmalara katılan Kıbrıs gazisi İbrahim Aksal, gönüllülerin çok iyi bir çalışma yaptığını belirterek, "Allah razı olsun gençlerimizden. Biz de elimizden geldiğince yardım ediyoruz onlara. Vatan, bayrak bizim sevdamızdır. Trakya'nın tek Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nın askeri benim. Seçilmiş asker olarak bir yıl önce gittim Kıbrıs'a, çok gururluyum, şehit olamadım ama gazi oldum. Türkiye'de çok az kişiyiz, 16 kişi civarında kaldık. Edirneli olarak da yalnız ben kaldım" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU
2020-10-11 10:38:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda tır kuyruğu 23 kilometre
YEREL HABERLER Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda tır kuyruğu 23 kilometre
Zeka oyunlarını minik öğrencilerle buluşturdular
YEREL HABERLER Zeka oyunlarını minik öğrencilerle buluşturdular
Keşan´da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Keşan´da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Kuraklığın yaşandığı Edirne'de son yağışlar umut verdi
YEREL HABERLER Kuraklığın yaşandığı Edirne'de son yağışlar umut ...
Uluslararası Balkan Müzik Festivali, Edirne'de başladı
YEREL HABERLER Uluslararası Balkan Müzik Festivali, Edirne'de ...
Tarihi İtalyan Kilisesi yıllar sonra kapılarını festivalle açtı
YEREL HABERLER Tarihi İtalyan Kilisesi yıllar sonra kapılarını ...
Hamzabeyli'de TIR'da 50 milyon liralık uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Hamzabeyli'de TIR'da 50 milyon liralık uyuşturucu hap ...
Hamzabeyli'de TIR'da 50 milyon liralık uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Hamzabeyli'de TIR'da 50 milyon liralık uyuşturucu hap ...
Uyuşturucu baronlarına ağır darbe: Tam 50 milyon TL Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda 165 kilogram ecstasy hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu baronlarına ağır darbe: Tam 50 milyon ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X