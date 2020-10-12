Edirne'de 12 ruhsatsız tabanca ve 85 mermi ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ(Edirne),(DHA) EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 12 ruhsatsız tabanca ve 85 mermi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik yaptıkları çalışmada Uzunköprü ilçesinde 12 ruhsatsız tabanca ve 85 mermi ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Uzunköprü Ünsal YÜCEL
2020-10-12 10:47:17
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