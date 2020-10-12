Edirne'de yüz yüze eğitimde ikinci kademe başladı



Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşaması başladı.

Edirne'de ilkokul 2, 3 ve 4´üncü sınıflarla, ortaokul 8 ve Lise 12'nci sınıflar bugün yüz yüze eğitime başladı. Kent genelinde 296 resmi ve özel eğitim kurumunda saatlerin 08.30'u göstermesiyle öğrenciler okullarda ders başı yaptı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okullara girişte dezenfektanlı halı ve paspastan geçen öğrenciler, el dezenfeksiyonunu yapmalarının ardından dersliklerin yolunu tuttu.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı´ndan yapılan açıklamada 5, 6, 7 ve lise 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin EBA TV ile uzaktan eğitime devam edeceği belirtilmişti. Sağlık Bilim Kurulu'nun kararına göre bu sınıfların da birinci dönem ara tatilinden önce kademeli olarak eğitime başlaması öngörülüyor.

DHA-Eğitim Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU

2020-10-12 10:58:35



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