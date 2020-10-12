Meteoroloji'den Edirne için 'kuvvetli sağanak' uyarısı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce, yarın Edirne'nin güneyinde kuvvetli yağış beklendiği uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanağın Edirne'nin güneyindeki Keşan, İpsala ve Enez ilçelerinde kuvvetli (21-50kg/m2) olacağının tahmin edildiği bildirildi. Açıklamalarda, bu bölgelerde oturanların ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2020-10-12 13:41:11
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