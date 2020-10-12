Kısmen kuruyan gölete martı akını



Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kısmen kuruyan Kocadere Göleti, martılara yuva oldu. Etçil kuş türü olan martıların, daha rahat beslendiği için kuruyan göleti tercih ettiği biliniyor.

Trakya'da kuraklık nedeniyle kısmen kuruyan Kocadere Göleti, martılara ev sahipliği yapıyor. Deniz kenarında görülmeye alışık olunan kuş türlerinden olan martılar, son günlerde kısmen kuruyan Keşan'daki gölette de görülüyor. Etçil olan bu kuşlar, göletteki balık bolluğu sayesinde kolayca besleniyor. Göletin üzerinde uçarak dolaşan ve güzel görüntüler oluşturan martılar, bölgeye gelenler tarafından da fotoğraflanıyor. Gölete, martıların yanı sıra birçok kuş türü de geliyor. DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-10-12 14:25:09



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