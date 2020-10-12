ETSO’dan üyelerine ücretsiz dezenfektan dağıtımı

Pandemi süreci boyunca Covid19 salgını ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Valiliği tarafından üretimi yaptırılan dezenfektanların üyelerine ücretsiz olarak dağıtımını gerçekleştiriyor.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özalp üye ziyaretlerinde salgından korunmak için Covid19, maske, mesafe ve hijyen konularında bilgilendirme sağlamanın yanı sıra , Edirne Valiliği tarafından üretimi yaptırılan dezenfektan dağıtımını da gerçekleştirdi.
Dezenfektanları daha hızlı temin etmek isteyen üyelerin, mesai saatleri içinde odayı ziyaret edebilecekleri, bilgi almak isteyen üyelerin ise 0284 225 10 14 127 telefon numarası üzerinden irtibata geçebilecekleri bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.