Keşan'da FETÖ şüphelisi 2 eki polis yakalandı

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne),(DHA)-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ şüphelisi 2 eski polisi yakalayıp, gözaltına aldı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan FETÖ şüphelisi eski polisler Ö.Y. (43) ve S.Y.'yi (43) yakalayarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-10-12 16:39:49



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