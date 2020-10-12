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Edirne'de 26 motosikletliye 32 bin TL ceza

DHA

Edirne'de 26 motosikletliye 32 bin TL ceza


EDİRNE (DHA)EDİRNE'de, jandarma ekiplerince motosikletlere yönelik düzenlenen trafik uygulamasında 26 sürücüye 32 bin 22 TL idari para cezası kesildi.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları trafik uygulamasında 276 motosiklet ve sürücüsünü kontrol etti. Kontrollerde hacizli yakalaması bulunan 4 motosiklete el konulurken, tescilsiz 10 motosiklet ise trafikten menedildi. Ekipler, trafik kurallarına uymayan ya da evrak eksikleri bulunan 26 sürücüye ise toplam 32 bin 22 TL idari para cezası kesti.
DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2020-10-12 17:03:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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