Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisine 900 TL maske cezası

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çarşı ve mahalle bekçileri tarafından, bir aracın kapılarını zorladığı sırada suçüstü yakalanarak, gözaltına alınan O.B. (25), maske takmadığı gerekçesiyle 900 TL idari para cezası kesilip, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.
Olay, Yukarı Zaferiye Mahallesi Anıl Sokak'ta dün akşam, saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde yaya devriye görevi yapan Keşan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, park halindeki bir kamyonetin kapılarını zorladığını fark ettikleri O.B.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. 12 ayrı suçtan sabıkası olduğu belirlenen O.B.'nin elinde taşıdığı poşette ise çalıntı olduğu değerlendirilen ayakkabılara el konuldu.
Maske takmadığı gerekçesiyle 900 TL idari para cezası kesilen O.B., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2020-10-13 17:24:03
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