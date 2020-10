Muhtardan pandemi döneminde kahvede 'kitap okuma' etkinliği

Olgay GÜLER/EDİRNE (DHA)EDİRNE'nin Sabuni Mahallesi'nde muhtar Aykut Yaman, pandemi kuralları gereği yasak olması nedeniyle iskambil ve okey oynayamayan kahvehane müdavimlerinin burada geçirdikleri zamanı etkin değerlendirmeleri için, 'Sabuni Mahallesi Kitap Okuyor' etkinliği düzenledi. Mahalleli uygulamadan memnun olduğunu dile getirirken, bu alışkanlığın her yerde yaygınlaşmasını istediklerini belirtti.

Edirne kent merkezindeki Sabuni Mahallesi Muhtarı Aykut Yaman, pandemi tedbirleri kapsamında, iskambil ve okeyin yasak olduğu mahalledeki kahvehanede, müdavimlerin zamanını boş geçirmemesi ve kitap okuma alışkanlıklarını artırmak için 'Sabuni Mahallesi Kitap Okuyor' ismiyle bir etkinlik düzenledi. Mahalledeki bir kahvehanede düzenlenen etkinlikte, okullar ve kitapseverlerin bağışladığı kitaplar vatandaşlara dağıtıldı.

'UMARIM DİĞER MAHALLELERE DE ÖRNEK OLUR'

Pandemi döneminde iskambil ve okey gibi oyunların yasak olduğu kahvehanede vatandaşların kaliteli zaman geçirmesini hedeflediklerini söyleyen Muhtar Yaman, söz konusu etkinliğin kent genelinde çoğalmasını ümit ettiklerini dile getirdi. Kahvehaneye gelen herkesin kitap okumasını hedeflediklerini söyleyen Yaman, "Bugünkü etkinliğimiz 'Sabuni Mahallesi Kitap Okuyor' etkinliği. Mahallemizdeki kıraathanemize gelen herkes bugün kitap okuyacak burada. Amacımız tüm Edirne'ye bu etkinliğin yayılması" dedi.

Amaçlarının vatandaşların kitap okuma alışkanlığını artırmak olduğunu kaydeden Yaman, "Biliyorsunuz pandemiden dolayı kahvehane ve kıraathanelerde iskambil ve okey gibi oyunlar yasaklandı. Amacımız buraya gelen insanların zamanlarını daha kaliteli geçirebilmesi. Bu nedenle de kitap okuma alışkanlıklarını artırmak için bu etkinliği düzenledik. Yani oyun yerine kitap okumaya karar verdik. Bu vesileyle umarız bu alışkanlığı daha da artırırız" diye konuştu.

'İNSANLAR ALIŞMAYA BAŞLADILAR'

Kahvehane sahibi Kemal Gölge, işletmeye gelen vatandaşların kitap okumaya alışmaya başladığını belirterek, her yere örnek olmasını diledi. Gölge, "Etkinliğin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. İnsanların buraya gelerek çay içmelerinden ziyade değişik şeylerle uğraşması hepimiz açısından çok faydalı oluyor. İnsanlar oyuna alışıklar. Ama pandemi döneminde yasaklandığı için buraya geldiklerinde kitap veriyoruz. Alışmaya başladılar, her geldiklerinde artık okuyorlar. Valiliğimiz de bize bazı kitaplar gönderdi, biz de kendimiz aldık. Umarız her yere örnek olur" dedi.

'ARTIK SADECE ÇAY İÇMEYECEĞİZ, KİTAP DA OKUYACAĞIZ'

Kahvehane müdavimlerinden Mahmut Kurt ise başlatılan uygulamadan memnun olduklarını söyledi. Kurt, "Mahalle muhtarımız sağ olsun bu konuda bir adım attı. Biz de her geldiğimizde artık kitap okumaya başladık. Bu, şunu gösteriyor, artık kahvehaneye geldiğimizde sadece çay içmeyeceğiz, kitap da okuyabileceğiz. Umarız bu etkinlik her yerde yaygınlaşır" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2020-10-14 09:33:53



