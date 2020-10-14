İpsala'da 4 FETÖ şüphelisi yakalandı



Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen 4 FETÖ şüphelisi, polis tarafından yakalanarak, gözaltına aldı.

İpsala Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keşan'dan İpsala yönüne giden 2 araç içerisinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ şüphelilerinin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, belirlenen 2 aracı, Kumdere köyü kavşağında durdurmak istedi. Araçlardan biri durdurulurken, diğer araç sürücüsü ise durmayarak, otomobille kaçtı. Durdurulan araçta FETÖ şüphelileri S.Y., V.E., Ş.S.Ö. ve H.Ö. ile sürücü ve organizatör olduğu belirlenen F.Ö. yakalanarak, gözaltına alındı.

Kaçan araç ise bir süre sonra polis tarafından Esetçe beldesinde terkedilmiş halde bulundu. Polis çevrede yaptığı aramada, sürücü ve organizatör F.T.'yi de saklandığı okul bahçesinde yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL

2020-10-14 16:37:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.