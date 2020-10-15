Edirne Kırmızısı e-Sempozyumu düzenlenecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne Kırmızısı e-Sempozyumu düzenlenecek

İHA

Edirne Kırmızısı e-Sempozyumu düzenlenecek

Trakya Üniversitesi’nin sahip çıktığı Edirne Kırmızısı, ilki düzenlenecek uluslararası sempozyumda farklı disiplinlerden bilim insanları tarafından değerlendirilecek.
Edirne’nin kültürel değerlerini ortaya çıkarmak ve gelecek kuşaklara aktarmak gibi bir misyon üstlenen Trakya Üniversitesi, kent ile bütünleşen bir değeri daha gün yüzüne çıkarıyor.
Uluslararası literatürde “Rouge d’Andrinople” ismiyle anılan Edirne Kırmızısı, Trakya Üniversitesi tarafından düzenlenecek uluslararası bir sempozyumla yeniden kent hafızasına taşınıyor. Bir döneme damga vuran, rengiyle dillere destan olan “Edirne Kırmızısı”nın farklı disiplinlere ait bilim insanları tarafından tartışılması ve farklı yönleriyle araştırılması amacıyla, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde, 20 Ekim 2020 tarihinde “1. Uluslararası Edirne Kırmızısı eSempozyumu” düzenlenecek.
Trakya Üniversitesi’nin 20202021 yılı için hazırladığı “Edirne Kırmızısı Stratejik Eylem Planı” kapsamında, online olarak düzenlenecek “1. Uluslararası Edirne Kırmızısı eSempozyumu”na, Türkiye’den, Yunanistan’dan ve Romanya’dan akademisyenler ve araştırmacılar katılacak. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı oturumda gerçekleşecek sempozyumda, Türk ve yabancı akademisyenler, uzman oldukları alanlarda Edirne Kırmızısını bilimsel açıdan değerlendirecek.
İlk defa, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde ve uluslararası bilimsel bir etkinlikle ele alınarak tartışmaya açılacak “1. Uluslararası Edirne Kırmızısı eSempozyumu”na Microsoft Teams linki üzerinden canlı olarak erişilebilecek.
Sempozyuma ev sahipliği yapacak olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi olarak Edirne Kırmızısı rengine sahip çıktıklarını belirtti. Rengi bilimsel bir temele oturtmak ve yıllar sonra yeniden Edirne kent hafızasına kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmalardan birinin de “1. Uluslararası Edirne Kırmızısı eSempozyumu” olduğunu ifade eden Rektör Erhan Tabakoğlu, “Edirne Kırmızısı salt bir renk olmaktan öte kültürel ve tarihsel bir değer, aynı zamanda kentsel bir turizm ögesidir. Bunu göz önünde bulundurarak başlattığımız çalışmalar sonucu Edirne Kırmızısı, dünyaya açıldığı bu coğrafyada yeniden eski parlak günlerine dönecektir. Üniversite olarak birçok alanda başlattığımız çalışmalar neticesinde rengin kent kimliğine kazandırılması öncelikli amaçlarımız arasında yer aldığı gibi çalışmaların sürdürülebilirliğinin sağlanması da nihai hedeflerimizden biridir. Bu hedef doğrultusunda Edirne Kırmızısı üzerine oluşturduğumuz stratejik planımızı uygulamaya koyarak çalışmalarımızı bir bir hayata geçiriyoruz. Planın devamlılığın sağlanması, renk üzerine oluşturulan stratejinin verimliliğini arttıracağı gibi rengin kent geneline nüfuz ederek rengin sahiplenilmesine de imkan verecektir” dedi.
Edirne Kırmızısının ilk kez uluslararası bilimsel bir etkinlikte ele alınacağı sempozyum, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayacak. Sabah 10.30’da başlayacak ilk oturumun başkanlığını, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Karadağ yapacak. Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Gönenç Güler “Edirne Kırmızısının Turizmdeki Yeri” University Ecclesiastical Academy of Thessaloniki’den Prof. Dr. Ioannis Karapanagiotis “Akdeniz Kültür Mirasının Nesnelerindeki Kök Boyasının HPLC Kullanılarak Belirlenmesi” ve Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Gedik de “Edirne Kırmızısı ve Üretim Yöntemi” başlıklı sunumları ile sempozyumun birinci oturumuna katkı sağlayacak.
Sempozyumun öğleden sonra 13.00’te başlayacak ikinci oturumunun başkanlığını ise Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emel Gönenç Güler üstlenecek. Oturumda, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Karadağ “Türk Kırmızısı Reçetesi, Patenti Ve Sanayi Ölçeğinde Yeniden Üretimi”, Romanya Ulusal Tarih Müzesi’nden Dr. Irina Petroviciu “Romanya Koleksiyonlarından Doğuya Özgü Kumaşlarda Kırmızı Boyalar” ve Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Becenen “Neden Edirne Kırmızısı?” başlıklı sunumlarını gerçekleştirecek.
Genel Koordinatörlüğünü Orkun Akman’ın yapacağı sempozyumun Düzenleme Kurulu ise Prof. Dr. Recep Karadağ, Prof. Dr. Emel Gönenç Güler, Öğr. Gör. Kıvanç Ada ve Orkun Akman’dan oluşuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzunköprü ileri biyolojik evsel atıksu arıtma tesisinde son durum
YEREL HABERLER Uzunköprü ileri biyolojik evsel atıksu arıtma ...
İpsala'da 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER İpsala'da 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne’de 50 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne’de 50 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi
Edirne'de otomobilde, 50 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de otomobilde, 50 litre kaçak içki ele ...
Grip aşısına talep gün geçtikçe artıyor
YEREL HABERLER Grip aşısına talep gün geçtikçe artıyor
Kalp krizi sonucu ölen polis memuru, toprağa verildi
YEREL HABERLER Kalp krizi sonucu ölen polis memuru, toprağa verildi
Muhtardan pandemi döneminde kahvede 'kitap okuma' etkinliği
YEREL HABERLER Muhtardan pandemi döneminde kahvede 'kitap okuma' ...
Kahvehanede kumar oynatan işletmeci gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kahvehanede kumar oynatan işletmeci gözaltına alındı
Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisine 900 TL maske cezası
YEREL HABERLER Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisine 900 TL maske ...
12 ayrı suç kaydı bulunuyordu, yakalandı
YEREL HABERLER 12 ayrı suç kaydı bulunuyordu, yakalandı
Beklenen rüzgar ve yağış Keşan’dan geçti
YEREL HABERLER Beklenen rüzgar ve yağış Keşan’dan geçti
Edirne'de beklenen yağmur başladı
YEREL HABERLER Edirne'de beklenen yağmur başladı
Edirne’de topyekun kan bağışı kampanyası başlatılıyor
YEREL HABERLER Edirne’de topyekun kan bağışı kampanyası başlatılıyor
Edirne'de şiddetli sağanak yağış etkili oluyor
YEREL HABERLER Edirne'de şiddetli sağanak yağış etkili oluyor
Keşan’da şişelerce kaçak ve sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Keşan’da şişelerce kaçak ve sahte içki ele geçirildi
‘Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var’ projesi hayata geçiriliyor
YEREL HABERLER ‘Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var’ projesi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X