Edirne Kırmızısı e-Sempozyumu düzenlenecek

Trakya Üniversitesi’nin sahip çıktığı Edirne Kırmızısı, ilki düzenlenecek uluslararası sempozyumda farklı disiplinlerden bilim insanları tarafından değerlendirilecek.

Edirne’nin kültürel değerlerini ortaya çıkarmak ve gelecek kuşaklara aktarmak gibi bir misyon üstlenen Trakya Üniversitesi, kent ile bütünleşen bir değeri daha gün yüzüne çıkarıyor.

Uluslararası literatürde “Rouge d’Andrinople” ismiyle anılan Edirne Kırmızısı, Trakya Üniversitesi tarafından düzenlenecek uluslararası bir sempozyumla yeniden kent hafızasına taşınıyor. Bir döneme damga vuran, rengiyle dillere destan olan “Edirne Kırmızısı”nın farklı disiplinlere ait bilim insanları tarafından tartışılması ve farklı yönleriyle araştırılması amacıyla, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde, 20 Ekim 2020 tarihinde “1. Uluslararası Edirne Kırmızısı eSempozyumu” düzenlenecek.

Trakya Üniversitesi’nin 20202021 yılı için hazırladığı “Edirne Kırmızısı Stratejik Eylem Planı” kapsamında, online olarak düzenlenecek “1. Uluslararası Edirne Kırmızısı eSempozyumu”na, Türkiye’den, Yunanistan’dan ve Romanya’dan akademisyenler ve araştırmacılar katılacak. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı oturumda gerçekleşecek sempozyumda, Türk ve yabancı akademisyenler, uzman oldukları alanlarda Edirne Kırmızısını bilimsel açıdan değerlendirecek.

İlk defa, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde ve uluslararası bilimsel bir etkinlikle ele alınarak tartışmaya açılacak “1. Uluslararası Edirne Kırmızısı eSempozyumu”na Microsoft Teams linki üzerinden canlı olarak erişilebilecek.

Sempozyuma ev sahipliği yapacak olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi olarak Edirne Kırmızısı rengine sahip çıktıklarını belirtti. Rengi bilimsel bir temele oturtmak ve yıllar sonra yeniden Edirne kent hafızasına kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmalardan birinin de “1. Uluslararası Edirne Kırmızısı eSempozyumu” olduğunu ifade eden Rektör Erhan Tabakoğlu, “Edirne Kırmızısı salt bir renk olmaktan öte kültürel ve tarihsel bir değer, aynı zamanda kentsel bir turizm ögesidir. Bunu göz önünde bulundurarak başlattığımız çalışmalar sonucu Edirne Kırmızısı, dünyaya açıldığı bu coğrafyada yeniden eski parlak günlerine dönecektir. Üniversite olarak birçok alanda başlattığımız çalışmalar neticesinde rengin kent kimliğine kazandırılması öncelikli amaçlarımız arasında yer aldığı gibi çalışmaların sürdürülebilirliğinin sağlanması da nihai hedeflerimizden biridir. Bu hedef doğrultusunda Edirne Kırmızısı üzerine oluşturduğumuz stratejik planımızı uygulamaya koyarak çalışmalarımızı bir bir hayata geçiriyoruz. Planın devamlılığın sağlanması, renk üzerine oluşturulan stratejinin verimliliğini arttıracağı gibi rengin kent geneline nüfuz ederek rengin sahiplenilmesine de imkan verecektir” dedi.

Edirne Kırmızısının ilk kez uluslararası bilimsel bir etkinlikte ele alınacağı sempozyum, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayacak. Sabah 10.30’da başlayacak ilk oturumun başkanlığını, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Karadağ yapacak. Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Gönenç Güler “Edirne Kırmızısının Turizmdeki Yeri” University Ecclesiastical Academy of Thessaloniki’den Prof. Dr. Ioannis Karapanagiotis “Akdeniz Kültür Mirasının Nesnelerindeki Kök Boyasının HPLC Kullanılarak Belirlenmesi” ve Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Gedik de “Edirne Kırmızısı ve Üretim Yöntemi” başlıklı sunumları ile sempozyumun birinci oturumuna katkı sağlayacak.

Sempozyumun öğleden sonra 13.00’te başlayacak ikinci oturumunun başkanlığını ise Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emel Gönenç Güler üstlenecek. Oturumda, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Karadağ “Türk Kırmızısı Reçetesi, Patenti Ve Sanayi Ölçeğinde Yeniden Üretimi”, Romanya Ulusal Tarih Müzesi’nden Dr. Irina Petroviciu “Romanya Koleksiyonlarından Doğuya Özgü Kumaşlarda Kırmızı Boyalar” ve Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Becenen “Neden Edirne Kırmızısı?” başlıklı sunumlarını gerçekleştirecek.

Genel Koordinatörlüğünü Orkun Akman’ın yapacağı sempozyumun Düzenleme Kurulu ise Prof. Dr. Recep Karadağ, Prof. Dr. Emel Gönenç Güler, Öğr. Gör. Kıvanç Ada ve Orkun Akman’dan oluşuyor.

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