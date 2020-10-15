Kardeş ülke Azerbaycan için okudular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kardeş ülke Azerbaycan için okudular

İHA

Kardeş ülke Azerbaycan için okudular

Edirne’de merkeze bağlı Medrese Ali Bey Mahallesi sakinleri, mahallelerinde bulunan kıraathanelerde, kadın erkek genç yaşlı demeden bir araya gelerek, Azerbaycan’a destek olmak için kitap okuma etkinliği düzenliyor.
Kardeş ülke Azerbaycan’a bir destek de Edirne’den Medrese Ali Bey Mahalle sakinlerinden geldi. Mahalleli, sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun olarak toplandıkları kıraathanede, Azerbaycan’a destek olmak ve yanlarında olduklarını hissettirmek için kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

“Her sayfayı çevirdiğimizde, Azerbaycan’daki kardeşlerimizle beraber olduğumuzu hissediyoruz”
Medrese Ali Bey Mahallesi Muhtarı Nesrin Çağlar, “Okuyan insan güçlü insandır. Güçlü insan, güçlü aile, güçlü aile güçlü mahalle, güçlü mahalle güçlü şehir, güçlü şehir güçlü ülke demektir. Güçlü ülkede akrabası olan diğerine yardım eder, destek verir. Biz de bugün burada akrabamız olan Azerbaycan’a maddi olamasak da manevi olarak bir destek vermek için toplandık. Her kitabı elimize aldığımızda, her sayfayı çevirdiğimizde, Azerbaycan’daki kardeşlerimizle beraber olduğumuzu hissediyoruz” dedi.

“Devletim ve halkımın adına Türkiye’ye teşekkürlerimi bildiriyorum”
Mahalle sakinlerinden Azerbaycan vatandaşı Zehra Köpük de 10 senedir Edirne’de yaşadığını hatırlatarak, “Mahalle muhtarımıza böyle bir etkinlik yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Çok duygulandım. Devletim ve halkımın adına Türkiye’ye teşekkürlerimi bildiriyorum. Onur ve gurur verici bir şeydir. Azerbaycan’a gitseniz zaten her yerde Türk bayrağını görürsünüz. Türkiye’de de destek olmak için her yerde Azerbaycan bayrağı vardır. Bu gerçekten iki devlet bir millet olduğumuzu gösteriyor. Çatlasın düşmanlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne Kırmızısı e-Sempozyumu düzenlenecek
YEREL HABERLER Edirne Kırmızısı e-Sempozyumu düzenlenecek
Uzunköprü ileri biyolojik evsel atıksu arıtma tesisinde son durum
YEREL HABERLER Uzunköprü ileri biyolojik evsel atıksu arıtma ...
İpsala'da 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER İpsala'da 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne’de 50 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne’de 50 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi
Edirne'de otomobilde, 50 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de otomobilde, 50 litre kaçak içki ele ...
Grip aşısına talep gün geçtikçe artıyor
YEREL HABERLER Grip aşısına talep gün geçtikçe artıyor
Kalp krizi sonucu ölen polis memuru, toprağa verildi
YEREL HABERLER Kalp krizi sonucu ölen polis memuru, toprağa verildi
Muhtardan pandemi döneminde kahvede 'kitap okuma' etkinliği
YEREL HABERLER Muhtardan pandemi döneminde kahvede 'kitap okuma' ...
Kahvehanede kumar oynatan işletmeci gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kahvehanede kumar oynatan işletmeci gözaltına alındı
Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisine 900 TL maske cezası
YEREL HABERLER Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisine 900 TL maske ...
12 ayrı suç kaydı bulunuyordu, yakalandı
YEREL HABERLER 12 ayrı suç kaydı bulunuyordu, yakalandı
Beklenen rüzgar ve yağış Keşan’dan geçti
YEREL HABERLER Beklenen rüzgar ve yağış Keşan’dan geçti
Edirne'de beklenen yağmur başladı
YEREL HABERLER Edirne'de beklenen yağmur başladı
Edirne’de topyekun kan bağışı kampanyası başlatılıyor
YEREL HABERLER Edirne’de topyekun kan bağışı kampanyası başlatılıyor
Edirne'de şiddetli sağanak yağış etkili oluyor
YEREL HABERLER Edirne'de şiddetli sağanak yağış etkili oluyor
Keşan’da şişelerce kaçak ve sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Keşan’da şişelerce kaçak ve sahte içki ele geçirildi
‘Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var’ projesi hayata geçiriliyor
YEREL HABERLER ‘Köyümde yaşamak için bir 'sürü' nedenim var’ projesi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X