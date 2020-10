Kıraathanede kitap okuyup, Azerbaycan'a destek verdiler

Olgay GÜLER/ EDİRNE (DHA)EDİRNE'de Medrese Alibey Mahallesi Muhtarı Nesrin Çağlar, topraklarını işgal eden Ermenistan'a karşı mücadele veren Azerbaycan´ın manevi olarak yanlarında olduğunu göstermek için kitap okuma etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan Azerbaycan vatandaşı Zehra Köpük, "Azerbaycan´a gitseniz her yerde Türk bayrağını görürsünüz, Türkiye´de de destek olmak için her yerde Azerbaycan bayrağı var. Bu gerçekten iki devlet, bir millet olduğumuzu gösteriyor. Çatlasın düşmanlar" dedi.

Edirne kent merkezindeki Medrese Alibey Mahallesi Muhtarı Çağlar, vatandaşlarda hem kitap okuma alışkanlığını artırmak hem de topraklarını işgal eden Ermenistan'a karşı mücadele veren dost ve kardeş ülke Azerbaycan´ın manevi olarak yanında olduklarını göstermek için kitap okuma etkinliği düzenledi. Mahalle kıraathanesinde 7'den 70'e kadın, erkek ve çocuk bir araya gelerek kitap okunurken, etkinliğe katılan mahalle sakini Azerbaycan vatandaşı Zehra Köpük ise Türkiye´nin desteğinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

`ÇATLASIN DÜŞMANLAR´

10 senedir Edirne´de yaşayan Azerbaycan vatandaşı Köpük, etkinliğin kendilerini çok duygulandırdığını belirterek, "Mahalle muhtarımızın böyle bir etkinlik yapmasından çok duygulandım ve teşekkür ediyorum. Devletim ve halkım adına Türkiye´ye teşekkürlerimi bildiriyorum. Onur ve gurur verici bir şey. Azerbaycan´a gitseniz her yerde Türk bayrağını görürsünüz, Türkiye´de de destek olmak için her yerde Azerbaycan bayrağı var. Bu gerçekten iki devlet, bir millet olduğumuzu gösteriyor. Çatlasın düşmanlar" diye konuştu.

Medrese Alibey Mahallesi Muhtarı Nesrin Çağlar da okumanın ülkenin güçlü olması anlamına geldiğini ifade etti. Çağlar, "Güçlü ülke, akrabası olan diğer ülkelere yardım eder, destek verir. Biz de bugün burada, akrabamız olan Azerbaycan´a maddi olamasa da manevi olarak bir destek vermek için toplandık. Her kitabı elimize aldığımızda, her sayfayı çevirdiğimizde Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraber olduğumuzu hissediyoruz. Azerbaycan´ın en kısa sürede barışa kavuşması, en büyük dileğimizdir. Biz, Medrese Alibey Mahallesi olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız" dedi.

`OKUMAK YAŞATIR´

Okumanın insanı yaşattığını dile getiren Çağlar, "Kıraathaneler kitap okuma evleridir. Biz, bugün burada kıraathaneleri asıl özelliğine de kavuşturuyoruz. Kıraathanelere sadece erkekler değil, kadınlar da girebilir. Kadının olmadığı her alan yarımdır, eksiktir. Biz, bu etkinliğimizle bu etkinliği de en iyi şekilde tamamlıyoruz. Okumak, bazen yaşadığın şehri, bazen tüm dünyayı, bazen geçmişi, bazen bugünü, bazen kendini, bazen de bir yabancıyı keşfetmektir. Okumak, yaşamaktır, okumak yaşatır. Kitapla kalın, sağlıcakla kalın" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

