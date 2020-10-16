Edirne’de korona virüs denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne’de korona virüs denetimi

İHA

Edirne’de korona virüs denetimi

Edirne Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri toplu taşıma araçlarında, asayiş polisleri de kalabalık alanlarda korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde minibüs ve taksilerde korona virüs denetimleri gerçekleştirdi. Araçlarda yapılan denetimde evrak kontrolü ve araç içerisinde bulunan yolcu sayıları kontrol edildi. Yaklaşık 2 saat süren denetimlerde durdurulan minibüslerde ve taksilerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Kalabalık cadde ve sokaklarda maske denetimi yapıldı
Asayiş polisleri tarafından da kent merkezinde özellikle vatandaşların yoğun olduğu cadde, sokak ve dükkanlarda denetim yapıldı. Yapılan denetim neticesinde Edirne’de vatandaşların maske takma zorunluluğuna genel anlamda uyduğu gözlemlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Canalp'ten korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Vali Canalp'ten korona virüs denetimi
'Yunanistan, sınıra insanları sağır edebilecek cihazlar yerleştirdi'
YEREL HABERLER 'Yunanistan, sınıra insanları sağır edebilecek ...
Yunanistan'dan insanlık dışı hareket Dövüp gönderiyorlardı, şimdi de sağır edecekler
YEREL HABERLER Yunanistan'dan insanlık dışı hareket Dövüp ...
Edirne'de masaj salonuna fuhuş baskını
YEREL HABERLER Edirne'de masaj salonuna fuhuş baskını
Edirne'de 500 kilo kaçak midye ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de 500 kilo kaçak midye ele geçirildi
Kurtlar köylere inip, hayvanlarına saldırınca tüfekle nöbete başladılar
YEREL HABERLER Kurtlar köylere inip, hayvanlarına saldırınca tüfekle ...
Çocuklarını geri almak isteyen kadın intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Çocuklarını geri almak isteyen kadın intihara ...
Kıraathanede kitap okuyup, Azerbaycan'a destek verdiler
YEREL HABERLER Kıraathanede kitap okuyup, Azerbaycan'a destek ...
Kardeş ülke Azerbaycan için okudular
YEREL HABERLER Kardeş ülke Azerbaycan için okudular
Edirne Kırmızısı e-Sempozyumu düzenlenecek
YEREL HABERLER Edirne Kırmızısı e-Sempozyumu düzenlenecek
Uzunköprü ileri biyolojik evsel atıksu arıtma tesisinde son durum
YEREL HABERLER Uzunköprü ileri biyolojik evsel atıksu arıtma ...
İpsala'da 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER İpsala'da 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne’de 50 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne’de 50 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi
Edirne'de otomobilde, 50 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de otomobilde, 50 litre kaçak içki ele ...
Grip aşısına talep gün geçtikçe artıyor
YEREL HABERLER Grip aşısına talep gün geçtikçe artıyor
Kalp krizi sonucu ölen polis memuru, toprağa verildi
YEREL HABERLER Kalp krizi sonucu ölen polis memuru, toprağa verildi
Muhtardan pandemi döneminde kahvede 'kitap okuma' etkinliği
YEREL HABERLER Muhtardan pandemi döneminde kahvede 'kitap okuma' ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X