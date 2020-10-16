Edirne'de nargile tütünü paketlerinden 10 kilo eroin çıktı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) EDİRNE'de, polis ekiplerince durdurulan araçlarda yapılan aramalarda, nargile tütünü paketlerine gizlenen 10 kilo 116 gram eroin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Havsa ilçesinde, şüphe üzerine durdurdukları araçlarda arama yaptı. Aramalarda; 400 elektronik sigara, 8 bin elektronik sigara aparatı ve 60 paket nargile tütünü ele geçirildi. Polis, nargile tütünü paketlerinden 20'sininin içindeki 39 pakette ise 10 kilo 116 gram eroin buldu. Uyuşturucu ve gümrük kaçağı malzemelere el koyulurken, Y.G., S.K. ve B.C.K. de gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2020-10-16 15:28:49
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