Keşan'da açılış törenlerine 5 kişi kısıtlaması

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yeri açılış törenlerine 5 kişi kısıtlaması getirildi.

Keşan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararlara bir yenisini ekledi. Kurul, ilçede iş yeri açılışları için düzenlenen törenlere en fazla 5 kişinin katılmasına karar verdi. Karar üzerine bazı iş yerlerinin açılış törenlerini ertelediği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-10-17 11:36:14



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