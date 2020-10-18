Bulgar turistlerin otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı



Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA) EDİRNE´de, Bulgaristan´dan gelen ve içinde turistlerin bulunduğu yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada 2'si Bulgar yolcu 4 kişi, yaralandı.

Kaza, EdirneHamzabeyli yolunun 8´inci kilometresinde meydana geldi. Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan giriş yapan ve Edirne´ye alışveriş için gelen turistlerin taşındığı Bulgaristan plakalı yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada otobüsteki Bulgar yolcular Valentina V. ve Tanya E. ile kamyonet sürücüsü Ercan A. ve araçta bulunan Ayhan M. yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Edirne Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ayhan M.´nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU

2020-10-18 15:36:22



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