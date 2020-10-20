Edirne'de toplu ulaşımda, 'maske' denetimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de toplu ulaşımda, 'maske' denetimi

DHA

Edirne'de toplu ulaşımda, 'maske' denetimi


Ünsal YÜCEL -Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA)EDİRNE merkez ve Keşan ilçesinde emniyet müdürlüğü ile zabıta ekipleri, toplu taşıma araçlarında maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Ekipler, şehir içi ulaşımı sağlayan minibüs ve taksilerde maske denetimi yaparak hem şoförleri hem de yolcuları koronavirüs salgını kuralları konusunda uyardı.  
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin maske ve sosyal mesafe denetimleri sürüyor. Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü ile Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri de, kentteki toplu taşıma araçlarında uygulama yaptı. Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan minibüs durağında hem minibüsleri hem de taksileri denetleyen ekipler, yolcu ve şoförlere, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. 
Taksi şoförlüğü yapan Muammer Asan, denetimlerden memnun olduklarını ifade ederek, "Bu denetimlerden gerçekten memnunuz. Olması gerekeni yapıyor görevli arkadaşlar. Biz gerekli önlemleri alıyoruz, onlar da denetimlerine devam ediyorlar. Yolculardan da genellikle maske konusunda sıkıntı yaratan olmuyor, herkes kurallara uyuyor" diye konuştu. 
Kent içi toplu ulaşımda minibüsü tercih eden Pakize Mustafa ise insanların maske konusunda daha fazla bilinç kazanması gerektiğini söyledi. Mustafa, "Uygulama çok güzel ama bazen insanlar da kurala uymayabiliyor. Polisler sivil olarak binseler bazı insanların kurallara uymadığını görecekler. Kimisinin çenesinin altında kimisinin burnu açık. Bunlar sağduyulu davranışlar değil. Uygulama çok güzel ama insanlar ne yazık ki bilinçsiz" ifadelerini kullandı. 
DENETİMLER KEŞANDA DA DEVAM ETTİ
Edirne'nin Keşan ilçesinde de koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ve zabıta ekiplerince şehir içi yolcu minibüsleri ve ticari taksilerde denetim yapıldı. Keşan Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası yetkililerinin de katılımıyla şehir içindeki bazı minibüs duraklarında denetim gerçekleştirdi. Ekipler, durdurdukları minibüs ve taksilerde koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi. Polis ve zabıta ekipleri minibüs ve taksilerdeki yolcuları da kontrol ederek, tedbirlere ilişkin bilgilendirdi.
'KONTROLLERDE BİR SORUNLA KARŞILAŞMADIK'
Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerin sıklaştırıldığını belirterek, "Hem maske, hem sosyal mesafe hem de araçlarda dezenfektan bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz. Toplu taşıma yapan araçlarda denetimlerimiz sürekli devam edecek. Şu ana kadar yaptığımız kontrollerde bir sorunla karşılaşmadık. Gayet iyi ve düzgün. Yolcular da maske takarak, mesafe kuralına uyuyor. Bu nedenle hem halkımıza hem de sürücülere teşekkür ediyorum" dedi.
'HERKES MASKESİYLE MİNİBÜSE BİNİYOR'
Yolcu minibüsü şoförü Sebahattin Büyük de, yapılan denetimlerden memnun olduklarını ifade ederek, "Denetimler her gün oluyor. Bizde kurallara uyuyoruz. Vatandaşlar da kurallara uyuyor. Daha önce bazı sıkıntılar yaşanıyordu. Ama şu an herkes maskesiyle minibüse biniyor. Binmeyen olursa da uyarıyoruz" diye konuştu.
 DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL-Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU
2020-10-20 13:21:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akın akın gelmeye devam ediyorlar Bulgarların akın ettiği cadde doldu taştı, adım atacak yer kalmadı Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar
YEREL HABERLER Akın akın gelmeye devam ediyorlar Bulgarların akın ...
Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
Korona pandemisi kahvehaneleri olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Korona pandemisi kahvehaneleri olumsuz etkiledi
Belediye başkanı, makamında baktığı kediye sosyal medyadan isim arıyor
YEREL HABERLER Belediye başkanı, makamında baktığı kediye sosyal ...
Vali Canalp, muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Canalp, muhtarlarla bir araya geldi
Edirne Çevre Gönülleri Derneği’nden, ‘çeltik anızı’ yakılmalarına tepki
YEREL HABERLER Edirne Çevre Gönülleri Derneği’nden, ‘çeltik anızı’ ...
Bulgar turistlerin otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Bulgar turistlerin otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 4 ...
Edirne'nin ünlü lezzeti lavaşla birleşti; 'tava ciğer dürüm' oldu
YEREL HABERLER Edirne'nin ünlü lezzeti lavaşla birleşti; 'tava ciğer ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X