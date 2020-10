Keşan’da torbacılara operasyon: 2 gözaltı

Edirne’nin Keşan ilçesinde emniyetin yürüttüğü torbacılara yönelik çalışmalarda iki zehir taciri gözaltına alındı. Söz konusu çalışmalarda, uyuşturucu ve nakit paraya el konuldu.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlü tarafından yürütülen, uyuşturucu madde ticareti yapan torbacılara yönelik çalışmalar kapsamında bir eve operasyon düzenlendi. Yenimescit Mahallesi'nde S.O. ve S.O. isimli kişilere ait bir evde arama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ikamette uyuşturucu maddesi ve bunları paketlemede kullanılan araçları ele geçirdi.

Yapılan çalışmalarda ekipler, 1 adet poşet içerisinde 10.74 gram ve bir kağıda sarılı halde 2.14 gram bonzai maddesi ile birlikte, uyuşturucu satışlarından elde edildiği düşünülen 2 bin 200 TL nakit para ve maddeleri fişeklemede kullanıldığı değerlendirilen yırtılmış kitaba el koydu.

S.O. ve S.O. gözaltına alınırken, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan haklarında soruşturma başlatıldı.

