Define ararken suçüstü yakalandı

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Ünsal YÜCEL/HAVSA (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Havsa ilçesinde, dedektörle define arayan şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Hasköy'deki arazide elinde detektörle define arayan şüpheliyi suçüstü yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendiren 22 parça madeni para ele geçirdi. Hakkında 'izinsiz kazı yapmak' suçundan adli soruşturma başlatılan şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Havsa Ünsal YÜCEL

2020-10-20 15:08:23



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