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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirneli balıkçıların toprak solucanı Sivas’tan geliyor

İHA

Edirneli balıkçıların toprak solucanı Sivas’tan geliyor

Edirne’de toplayan olmadığı için balıkçıların balık yemi olarak kullandıkları toprak solucanı, Sivas ilinden temin ediliyor. Av marketi işletmecisi Mustafa Semerci, toprak solucanına talebin yoğun olduğunu belirtti.
Balık avında en çok kullanılan balık yemlerinden toprak solucanı, av marketlerinde satışa sunuluyor. Edirne’de toplayan olmadığı için Sivas’tan solucan getirdiklerini söyleyen av market sahibi Mustafa Semerci, toprak solucanına büyük talep olduğunu belirtti. Solucanları 15’li paketler halinde satışa sunduklarını söyleyen Semerci, “Sezonda satışlarımız oluyor. Son zamanlarda solucan toplayan yok. Toplayan olmadığı için biz de uzaklardan getirmek zorunda kalıyoruz. Bir süre toplayıp getiren oluyordu. Şu anda Sivas’tan getirtiyoruz kargoyla. Müşterilerimizi boş çevirmek istemiyoruz. Yem olmayınca balıkçılık zor oluyor. Solucanın paketini 6 liradan satıyoruz. Paketin içinde 15 adet solucan var. Tanesi 20 kuruş. Solucan tatlı su balıkçılığında kullanılıyor. Son 1015 yıldır solucan toplayıp bana satan oluyordu. Son zamanlarda toplayan olmamaya başladı. Artık insanlar uğraşmak istemiyor. Bizde son çareyi Sivas’ta bulmakla yaptık. Bu satışını yaptığımız toprak solucanı. Bir de gübre solucanı var. Gübre solucanıyla balıkçılık zor oluyor. Solucanı Sivas’tan getirmekle aslında bu konuda mustaribiz. Edirneli bir vatandaşımızın bu işi yapmasını isteriz. Talep sezonda çok oluyor. Havalar soğuduğunda tatlı su balıkçılığı sona eriyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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