8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 7 farklı suçtan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kimlik kontrolü sırasında durdurulan T.K.'nın nitelikli cinsel istismar ve 7 farklı suçtan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.