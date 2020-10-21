Edirne’de uyuşturucu operasyonu

Edirne’nin Keşan ilçesi Beğendik beldesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 5,17 gram eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 19 Ekim günü Keşan ilçesi Beğendik beldesinde Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 13 adet poşete sarılı, 1 adedi içmeye hazır olarak kâğıda sarılmış toplam 5,17 gram eroin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Araçta ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, buna ait 1 adet şarjör ve şarjöre takılı 5 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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