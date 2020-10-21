Edirne'de 10 öğrenci servisi sürücüsüne, 2 bin 568 lira ceza

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

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Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) EDİRNE'de, jandarma ekiplerince denetlenen 55 öğrenci servisinden 10'unun sürücüne, araçlarındaki çeşitli eksikler nedeniyle 2 bin 568 lira ceza kesildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, sorumluluk alanlarında, okul çağındaki çocukların güvenli yolculuk yapmalarının sağlanması, servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi ve taşımacılık faaliyetlerinin mevzuata uygun sürdürülmesi amacıyla okul servislerini denetledi. Bu kapsamda kontrol edilen 55 öğrenci servisinden 10'unun sürücüne, araçlarındaki çeşitli eksikler nedeniyle 2 bin 568 lira idari para cezası kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2020-10-21 16:48:27



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