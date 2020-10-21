6 yıl hapisle aranan şüpheli, adliyede yakalandı

İstanbul'da 1 milyon 500 bin lira çaldığı iddia edilen şüpheliler yakalandı

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan ve geldiği adliyede polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan G.K., tutuklandı.

Edirne İlamat ve İnfaz Bürosu'nca 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan ve hakkında yakalama emri bulunan G.K., bir davayla ilgili bilgi almak için geldiği Keşan Adalet Sarayı'ndaki polislerin dikkati üzerine yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-10-21 20:33:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.