Muhtarın testi pozitif çıktı, köyde iş yerleri ve cami kapatıldı

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Siğilli köyü Muhtarı Kadir Yotaz'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine köyde kıraathane, manav, restoran ve cami gibi vatandaşların toplu bulunabileceği yerler Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün süreyle kapatıldı.

Siğilli köyü Muhtarı Kadir Yotaz, soğuk algınlığı şikayetiyle ilçedeki özel bir hastaneye başvurdu. Yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Yotaz, aynı hastanede tedaviye alındı. Kadir Yotaz'ın temaslı olduğu kişiler ise karantinaya alındı. Keşan Hıfzıssıhha Kurulu yaşanan olay üzerine köydeki kıraathane, manav, restoran ve cami gibi vatandaşların toplu bulunabileceği yerlerin 14 gün üreyle kapatılmasına karar verdi. DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-10-22 15:49:40



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