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Grip aşısı uygulaması başladı; öncelik yüksek risk grubuna verildi

DHA

Grip aşısı uygulaması başladı; öncelik yüksek risk grubuna verildi


Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA)KORONAVİRÜS salgını nedeniyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği grip aşısı, yüksek risk grubunda bulunan vatandaşlar için uygulanmaya başlandı. Edirne Eczacı Odası Denetim Kurulu Başkanı Şükrü Ciravoğlu, koronavirüs dolayısıyla kentte talep patlaması yaşanan aşı için eczanelerde tutulan listelerin iptal edildiğini ve prosedüre bağlandığını ifade ederek, "Her şey prosedürüne göre, kesinlikle her aşaması kayıt altında işlemle yapılıyor. Bunların dışında ne eczanelerin ne de aile hekimlerinin bir aşı talep etme imkanı yok. Tamamen bu sistem içerisinde adına özel belirlenmiş şekilde yurttaşlarımız grip aşısını temin edecekler" dedi.
Yaklaşan kış ayıyla birlikte, koronavirüs salgını dolayısıyla talep patlaması yaşanan grip aşısı için uygulama Türkiye genelinde başladı. Vatandaşların daha önceden eczanelerde isim yazdırarak oluşturduğu listeler, Sağlık Bakanlığı'nın yeni uygulamasıyla iptal edildi. Vatandaşların, e-nabız veya e-devlet sisteminden kendilerine aşı tanımlanıp tanımlanmadığını kontrol ederek, yasal prosedür içerisinde ulaşabileceği aşı için ilk etapta yüksek risk grubunda bulunan vatandaşlara verildi. 
'İHTİYACIN 4'TE 1'İ KADAR AŞI GELDİ'
Edirne Eczacı Odası Denetim Kurulu Başkanı Şükrü Ciravoğlu, vatandaşların aşıyı 3 aşamalı olarak temin edebileceğini ifade etti.
Yaklaşık 2 aydır halkın aşı beklediğini belirten ve talebin çok olduğunu söyleyen Ciravoğlu, "Şöyle bir gerçek ortadaydı; bu yıl pandemi nedeniyle bütün dünyada grip aşısına talep çok fazlaydı, her ülkeye istediği dozda aşı verilme olanağı yoktu. Bu koşullar içerisinde edindiğimiz bilgilere göre yaklaşık 1 milyon 500 bin doz grip aşısı Türkiye'ye ithal edilmiş durumda. Bu tabii yetersiz. İhtiyacın çok altında bir doz. En azından 4'te 1'i kadar bir doz olduğunu ifade etmemiz gerekiyor" dedi.
'AŞI 3 AŞAMALI OLARAK TEMİN EDİLEBİLİYOR'
Grip aşısının dağıtımının da artık prosedüre bağlandığını, eczanelerde tutulan listelerin iptal edildiğini ifade eden Ciravoğlu, "Grip aşısını temin etmek için vatandaşın ilk başta e-devlet veya e-nabız sistemine girmesi gerekiyor. Buralara girip kendi adına grip aşısı onayı olup olmadığını görebiliyor. Yoksa, zaten yüksek risk grubunda olmadığınız için 'daha sonra değerlendirilecektir' şeklinde bir ibare çıkıyor. Eğer e-devlet veya e-nabız şifresi yoksa vatandaş, bunu aile hekimlerinden geçici bir e-nabız şifresi alarak görme olanağı da var veya aile hekiminin de girip görme olanağı var. Dolayısıyla kişi, aşı vurulacak yüksek riskli gruptaysa adına bu aşının onayı çıkıyor. İkinci adım olarak, onay çıktıktan sonra hekim aşıyı 'reçetem' sistemi üzerinden reçete ediyor aşıyı kişinin adına ve bir şifre üretiyor. O şifreyle vatandaş herhangi bir eczaneye başvurarak aşıyı talep ediyor. Üçüncü adımda ise, eczane de kişiye özel reçetelenmiş bu ilacı ecza deposundan getirtiyor. Ondan sonra hastaya veriyor ve aşı vuruluyor. Bu şekilde her şey prosedürüne göre, kesinlikle her aşaması kayıt altında işlemle yapılıyor. Bunların dışında ne eczanelerin ne de aile hekimlerinin bir aşı talep etme imkanı yok. Tamamen bu sistem içerisinde adına özel belirlenmiş şekilde yurttaşlarımız grip aşısını temin edecekler" diye konuştu.
'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÜST SEVİYEDE TUTULMALI'
İnsanların bağışıklık sistemini üst seviyede tutarak, maske, hijyen ve mesafe kurallarına dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Ciravoğlu, "Kişisel kanımca bu yıl gribal enfeksiyonları çok az göreceğiz. Pandemi süreci devam ettiği için, koronavirüsten korunmak için aldığımız bütün önlemler, maske, mesafe, hijyen önlemleri aynı zamanda gribal enfeksiyonu ve grip oluşturan virüslere karşı da koruyucu özellik taşıdığından, gribe yakalanma ihtimalimiz, eğer kendimizi koronaya uygun koruyorsak çok azalmış oluyor. Bunun yanında bağışıklık sistemini çok üst seviyede tutmamız lazım, doğru beslenmemize çok dikkat etmemiz lazım, uyku düzenimize ve saatlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları da hafifletici önlemler olarak görürsek gribe yakalanma olasılığımız azalır" dedi.
'PROSEDÜRÜ ÖĞRENMEK İÇİN GELDİM'
Grip aşısında uygulanan prosedürü öğrenmek için eczaneye gelen İlahiyat Fakültesi öğrencisi Zehra Nur, "Grip aşısının geldiğini duyduk. Prosedürü öğrenmeye geldik. Öncelik yüksek risk grubundaki vatandaşlara verilmiş. Aslında daha iyi. Biz zaten kış ayı geldiği zaman doğal bitkisel çaylar içip vitamin takviyesi yaparak kendimizi korumaya çalışıyoruz. Özellikle bu dönemde mecbur olmadıkça hastaneye de gitmemeye özen gösteriyoruz hastalığa yakalanmamak için" dedi.
'DAHA ÖNCE AŞI OLMAMIŞTIM, İLK DEFA OLACAĞIM'
Kendisi ve eşi için grip aşısı beklediğini söyleyen Ergin Kokeralp, "Sağlık ocağından geldim. İnternete bakıp benim ve eşimin risk grubunda olmadığını söylediler. Artık bekleyeceğiz. Şimdiye kadar grip aşısı hiç olmamıştım. Pandemi dolayısıyla bundan önce zatürre aşısı oldum. Çok hap kullanıyoruz. Eşimde de birçok hastalık var. İnşallah bir çare bulunur. Bize de vurulursa grip aşısı en azından kendimizi güvende hissedeceğiz. Umarız sıra gelir" diye konuştu.  DHA-Sağlık Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU
2020-10-23 10:15:09

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