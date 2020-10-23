Hırsızlıktan tutuklanan kadına, 900 lira da maske cezası



Ünsal YÜCEL/ KEŞAN(Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, çok sayıda hırsızlık suçundan polis tarafından yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Gizem Y.´ye (23), maske takmadığı gerekçesiyle 900 lira da idari para cezası kesildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 iş yerinden toplam 2 bin 75 lira ve 1 çift altın küpe çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelisinin Gizem Y. isimli kadın olduğunu belirledi. Gizem Y., Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene Caddesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Gizem Y.'nin maske takmadığı da tespit edildi. Şüpheliye, koronavirüs önlemlerine uymadığı gerekçesiyle de 900 lira idari para cezası kesildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gizem Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2020-10-23 10:21:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.